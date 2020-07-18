Лесными пожарами в регионах России охвачено около 42 тыс. га

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в России в субботу тушат очаги на площади, превышающей 41,8 тыс. га. За последние сутки охваченные огнем территории сократились более чем на 9 тыс. га, сообщила журналистам пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"18 июля 2020 года на территории Российской Федерации действовало [и продолжают действовать] 193 лесных пожара на площади 41 877 га, по которым проводились работы по активному тушению", - сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Самые сильные пожары в настоящее время регистрируются в Ханты-Мансийском автономном округе, где горит более 13 тыс. га. Более 8 тыс. га леса охвачены огнем в Амурской области, около 6,5 тыс. га - в Иркутской. Пожары отмечаются также в ряде других регионов.

Пожарные также тушат очаги на особо охраняемых природных территориях. Так, огонь распространился почти на 2,5 тыс. га в Бурятии, Красноярском крае, Башкортостане, Якутии, Хабаровском крае и в Свердловской области.

К борьбе с лесными пожарами привлечено в общей сложности более 5,5 тыс. человек, задействовано 894 единицы техники. Обстановку в лесах с воздуха мониторят 66 воздушных судов, 39 участвуют в тушении.

Особый противопожарный режим из-за возгораний в лесах введен в 54 регионах страны. Режим ЧС действует на всей территории Якутии, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, частично - в Оренбургской, Свердловской, Иркутской, Амурской областях, Забайкальском крае и Бурятии.