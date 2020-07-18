Модернизацию дизельных электростанций на севере Якутии хотят завершить до конца 2021 года

ТАСС, 18 июля. Власти Якутии намерены до конца 2021 года завершить модернизацию дизельных электростанций в шести населенных пунктах арктической зоны региона. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

В июне первый заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Вячеслав Емельянов рассказал ТАСС о том, что пилотные проекты по модернизации дизельной электростанции согласованы в населенных пунктах Хону, Кулун-Елбют, Сасыр и Тебюлях Момского улуса (района) и Верхоянск и Табалах Верхоянского улуса. Они изолированы от единой энергосистемы России и входят в Арктическую зону страны. Реализовывать проекты правительство Якутии планировало совместно с "Русгидро".

"Все работы по возведению и вводу в эксплуатацию энергетических комплексов планируется завершить до конца 2021 года. Проекты будут профинансированы и реализованы ООО "Группа ЭНЭЛТ" в городе Верхоянске и ООО "КЭР" в остальных населенных пунктах, которые были выбраны по итогам проведенных конкурсных процедур", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации республиканских властей, компания "Сахаэнерго" уже провела конкурсы и определила победителей по первым энергосервисным договорам. Шесть арктических населенных пунктов будут обеспечены надежным энергоснабжением с использованием передовых технологий: генерации на возобновляемых источниках энергии, накопителей электроэнергии, систем автоматизированного управления и удаленного мониторинга.

В августе прошлого года был утвержден "План мероприятий по модернизации неэффективной дизельной, мазутной, угольной генерации в изолированных и труднодоступных территориях". Он призван создать механизм привлечения инвестиций в автономные гибридные энергосистемы, работающие на местном виде топлива с параллельным использованием возобновляемых источников энергии. Для реализации плана правительство Якутии и "Русгидро" создали рабочую группу.