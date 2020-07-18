Участники трехдневной эстафеты в Амурском заливе преодолели дистанцию в 160 км

ВЛАДИВОСТОК, 18 июля. /ТАСС/. Трехдневная эстафета-заплыв по Амурскому заливу завершилась во Владивостоке, участников, которые преодолели 160 км, наградил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщила пресс-служба правительства края.

"Конечно, мы волновались и переживали, как все пройдет. Однако погода благоприятствовала. <...> Хочется сказать огромное спасибо за мужество и отвагу, решимость и физическую выносливость, которую вы проявили во время заплыва. Безусловно, то, что вы сделали, войдет в историю и города, и края", - сказал Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Он уточнил, что власти планируют организовать клубы зимнего плавания на территории всего Приморья.

Заплыв был приурочен к 160-летию образования Владивостока. Он стартовал в четверг, 16 июля, первым эстафету передал губернатор края. Затем ежедневно с 7:00 до 21:30 участники мероприятия находились по 2-4 часа в воде по очереди друг за другом. Все вместе они преодолели дистанцию в 160 км.

В состав эстафетной команды вошли опытные пловцы - участники заплыва через Берингов пролив в 2013 году, "Русской кругосветки" вокруг острова Русский в 2019 году и заплыва "За чистый Амур" в 2020 году. Приморский край в команде экстремалов представили Олег Докучаев, Павел Комаров, Мария Чижова, Оксана Белецкая, Вероника Кузнецова, Евгений Зозуля, Игорь Галактионов, Александр Смирнов и самый юный участник заплыва, пятилетний Иван Докучаев.

Во время эстафеты участники вплавь преодолели архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, Амурский пролив, острова Римского-Корсакова в морском биосферном заповеднике. Они финишировали на водноспортивной станции ЦСКА в центре Владивостока.