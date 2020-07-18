В Усть-Цильме увековечили память протопопа Аввакума, установив крест на берегу Печоры

"Сегодня на берегу реки Печоры был открыт памятный знак в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Это по-настоящему значимая личность в истории нашей страны и старообрядчества. Его имя стало символом стойкости и крепости духа. Примером того, как надо следовать своим принципам и быть готовым пожертвовать многим ради дела, в которое веришь. Установив памятный знак, мы не просто увековечили память протопопа Аввакума, но и отдали дань уважения нашим истокам и традициям", - сказал Уйба в субботу в видеообращении к жителям региона, оно размещено на официальной странице республики "ВКонтакте".

Как отметил руководитель региона, в этом году в России мероприятия, посвященные 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, проходят и в Усть-Цильме, "которая считается этнографической и фольклорной жемчужиной Республики Коми и Русского Севера".

По информации пресс-службы главы региона, памятный знак в виде креста установлен на высоком берегу Печоры, его хорошо видно с реки. Крест смотрит на устье рек Пижма и Цильма. Вокруг креста - ограда из бревен с цепями. Деньги на установку знака администрация района получила, победив в конкурсе социальных проектов компании "Лукойл-Коми". Местом размещения знака была выбрана Усть-Цильма, так как большая часть местных жителей являются приверженцами староверия. Через Усть-Цильму лежит путь в Пустозерск, первый русский город в Артике, исчезнувший город.

Принявшая участие в церемонии заместитель министра культуры России Ольга Ярилова считает, что год 400-летия протопопа Аввакума должен оставить вещественную память. "Открытие памятного знака в Усть-Цильме очень важно для всех нас. Делая такие добрые дела, мы доказываем, что умеем хранить нашу историю, наши традиции, и сохраним их из века в век", - сказала Ярилова.

Аввакум Петров (1620-1682) - сын священника из села Григорово под Нижним Новгородом. В 1638 году поселился в селе Лопащцы, где был рукоположен в диаконы, а в 1644 году - в священники. В 1652 году выступил против реформы Церкви, проводимой патриархом Никоном, за что был арестован и через год выслан в Тобольск. В 1666 году решением Церковного собора лишен сана и предан проклятию, а в 1667 году с тремя единомышленниками сослан в Пустозерск и посажен в земляную тюрьму. Устьцилемам было приказано изготовить земляные срубы для узников, но они отказались. 14 апреля 1682 года Аввакум и трое его последователей решением Церковного собора были заживо сожжены в срубе в Пустозерске. Спустя столетия устьцилемы срубили на Пижме лес и построили памятные часовни в Пустозерске.