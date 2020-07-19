Альпинисты со всей страны приедут на фестиваль экстремального туризма в Дагестан

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг-2020" открывается в окрестностях дагестанского села Куруш, которое расположено на 2 560 м над уровнем моря и считается самым высокогорным в Европе. В фестивале примут участие около 100 человек - это альпинисты и любители горного туризма из разных регионов России, в этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС президент федерации спортивного туризма Дагестана Шарип Мурилов.

"Фестиваль экстремального туризма пройдет в шестой раз. Фестиваль имел статус международного, в нем принимали участие команды из ближнего и дальнего зарубежья, однако в этом году из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса зарубежные команды не смогут приехать. Мы собираемся принять команды из разных регионов России, <...> из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Сочи, Владикавказ, Воронежа, также планируют принять участие много дагестанских команд. Всего ожидается участие порядка 100 человек", - рассказал Мурилов.

По его словам, организаторами фестиваля выступают Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, администрация Докузпаринского района республики и региональная федерация спортивного туризма.

В программе фестиваля: классификационные соревнования по альпинизму, восхождения разных категорий сложности, трекинговые маршруты, скалолазание, горный бег и другие виды спортивного туризма и активного отдыха. В частности, предусмотрен тур для тех, кто хочет приехать просто полюбоваться красотами горного Дагестана и пофотографировать. Кроме того, запланирована концертная программа.

В министерстве напомнили, что горное село Куруш - самое высокогорное в Европе, рядом находится стена Ярыдаг - самая высокая в Дагестане гора Базардюзю [4 466 м] и Шалбуздаг. Балахмедов добавил, что в этом году фестиваль экстремального туризма будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.