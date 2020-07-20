Все школы Приморья обеспечат высокоскоростным интернетом к октябрю 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Подключение школ к высокоскоростному интернету завершится в Приморье в октябре 2021 года. Оптоволоконные линии передачи в 2020 году будут проведены в 119 образовательных учреждений, еще в 312 школах качественный интернет появится в следующем году, сообщили ТАСС в понедельник в региональном Министерстве цифрового развития и связи.

"В Приморском крае, действительно, до сих пор существуют школы, в которых качество интернета оставляет желать лучшего. Это касается учреждений, расположенных на территориях, где информационная инфраструктура находится в стадии развития. Тем не менее, уже к октябрю 2021 года все школы Приморья будут обеспечены стабильным доступом в сеть интернет, необходимым для обеспечения высокого качества образовательного процесса", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в сельских школах скорость соединения достигнет 50 Мб/с, а в городских - не менее 100 Мб/с. "Немного меньше скорость будет в школах, расположенных в отдаленных поселках на севере региона. Прокладка линий ВОЛС (волоконно-оптических линий передачи) к этим территориям на данный момент остается слишком дорогостоящим мероприятием, поэтому образовательные учреждения в отдаленных поселках будут подключены к интернету по спутниковой связи", - пояснили в министерстве.

В 2020 году на подключение социально значимых учреждений к быстрому интернету в регионе затратят 244 млн рублей. Всего в Приморье за 2019-2021 годы качественный проводной интернет появится в 513 общеобразовательных и средне-специальных учебных заведениях по программе "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика". Нацпроект был разработан по указу президента РФ Владимира Путина. Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ заявил о необходимости развивать высокоскоростной интернет в стране. Он отметил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и ее граждан, создать широкое пространство для образования и творчества.