Ремонт дороги в крупном районе Петропавловска-Камчатского закончат до осени

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Ремонт единственной дороги, ведущей в Ленинский район Петропавловска-Камчатского, завершат осенью 2020 года. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", при этом на некоторых участках трассы у подрядчиков возникают непредвиденные сложности, сообщается в понедельник на сайте краевого правительства.

Ремонт единственной дороги в Ленинский район Петропавловска-Камчатского не проводился более 10 лет, и о ее разбитом состоянии весной жители краевой столицы сообщили врио губернатора региона Владимиру Солодову.

"Изначально в этом районе планировалось отремонтировать участок дороги от улицы Сапун-гора до остановки "Стройматериалы". После уточнения границ участка зону работ увеличили до улицы Садовой. Подрядчики должны до 1 октября выполнить устройство основания дорожного полотна, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, заменить бортовые камни и отремонтировать ливневую канализацию. Кроме того, на улице Океанской запланирована замена плит покрытия колодцев. Общая стоимость работ по двум участкам составит порядка 131,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что врио министра транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов лично следит за ходом реализации мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На месте проведения дорожных работ ему сообщили, что на одном из участков дороги подрядчики столкнулись со сложностями - в основании дорожного полотна лежит бетон, на который технически невозможно уложить современные материалы. В настоящий момент рабочие оперативно решают эту проблему.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в 2019 году, призвал обратить особое внимание на ремонт местных дорог. В рамках реализации "дорожного" нацпроекта на Камчатке действуют три региональных проекта: "Дорожная сеть Камчатского края", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" и "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае". В 2020 году на Камчатке по нацпроекту пройдут работы на восьми объектах, семь из которых расположены в Петропавловске-Камчатском.