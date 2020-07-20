Более 100 жителей Чукотки воспользовались новыми турмаршрутами за два дня

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новые туристические маршруты, разработанные властями Чукотки специально для местных жителей, которые в этом году из-за пандемии не смогли вылететь за пределы полуострова, за минувшие выходные посетили около 100 человек, рассказали ТАСС в окружном комитете по спорту и туризму.

Так как вся территория Чукотского АО находится в зоне вечной мерзлоты, большинство жителей округа стараются выезжать в отпуск. В этом году из-за ограничительных мер по коронавирусу многие отказались от полетов и массово сдают авиабилеты. Специально для чукотцев власти полуострова разработали новые туристические маршруты по Анадырскому лиману и в поселок Эгвекинот.

"Около 100 человек уже съездили по новым турам, и это только за минувшие выходные. Туристы сходили и на морскую прогулку, посмотрели на колонию чаек и останавливались на побережье - рыбачили, варили уху, собирали дикоросы. 25 июля запланирован тур в Эгвекинот - и на него тоже раскуплены все билеты", - уточнили в комитете.

Отмечается, что стоимость таких туров - социальная, до двух тысяч рублей, для детей предусмотрены скидки. Планируется, что теплоходы будут отвозить жителей Чукотки к местам отдыха до конца августа.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

Анадырский лиман - является частью Анадырского залива Берингова моря.