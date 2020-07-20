В Кировском районе Приморья обнаружили новый очаг вируса африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора выявили новый очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Кировском районе Приморского края, где на прошлой неделе власти установили карантин по этому заболеванию. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"20 июля подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в личном подсобном хозяйстве на территории села Преображенка Кировского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вирус обнаружили в материалах погибшей домашней свиньи. На прошлой неделе ветеринарные специалисты выявляли АЧС в двух других населенных пунктах этого района - селах Степановка и Марьяновка - в личных подсобных хозяйствах. После этого на границе района, расположенного в центральной части Приморья, установили пункты пропуска для досмотра ввозимых животных и соблюдения норм безопасности. На территории ввели карантин. Кроме этого района временный режим действует в Яковлевском районе, Чугуевском округе и Лесозаводске.

Африканскую чуму свиней в Приморском крае зарегистрировали летом 2019 года. В феврале 2020 года правительство Приморья решили отстрелять диких кабанов в трех районах края для защиты от распространения вируса. В апреле карантин сняли в последнем - Октябрьском районе края, но уже в июне снова ввели в Дальнереченском районе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.