На Юге России 21 июля ожидаются дожди и грозы

ТАСС, 20 июля. Ливни, местами сильные, ожидаются во вторник на Юге России в связи со сформировавшимся над Черным морем циклоном, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Самым неблагоприятным с точки зрения сильных осадков на Юге России будет вторник. Над Черным морем сформировался небольшой циклон, и завтра он выйдет на Черноморское побережье Кавказа. В зоне его влияния окажутся Сочи, Новороссийск, Краснодар, Адыгея, Крым, а вот до Ростова-на-Дону, Волгограда он не дойдет", - сказал он.

В среду циклон еще будет оказывать влияние на погоду в горах и предгорьях Северного Кавказа. Это Сочи, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, везде пройдут послеполуденные кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Юга России, включая Краснодар, Ростов-на-Дону, Крым, Астраханскую и Волгоградскую области, в среду опасных явлений погоды уже не ожидается. В четверг, пятницу и субботу кратковременные дожди и грозы сохранятся в горных районах Сочи и республик Северного Кавказа, а в воскресенье на Юге России будет повсеместно солнечно.

В Ростове-на-Дону всю неделю без осадков, температура ожидается в пределах 28-30 градусов. В Краснодаре во вторник не исключают небольшие дожди при температуре 33-35 градусов. Если в Ставрополе во вторник возможны кратковременные осадки, то весь остаток недели будет солнечно и температурно комфортно - в пределах 30 градусов. Дожди обойдут стороной Волгоград, где столбики термометров будут держаться на отметке 30-33 градуса.

"Сильные дожди завтра пройдут в Сочи, где [сейчас] наплыв туристов, кратковременные [будут идти] всю неделю при 26-28 градусов. После ливней и гроз во вторник в Ялте до конца недели будет солнечно и комфортно - 29-32 градуса", - добавил Синенков.