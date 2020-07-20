Киномарафон в память о режиссере Говорухине пройдет в июле в Железноводске

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. "Говорухинские дни", на которых будут показаны фильмы и концерты в память об известном режиссере и общественном деятеле Станиславе Говорухине, пройдут в Железноводске 25 и 26 июля. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской администрации.

"По традиции, 25 и 26 июля в Железноводске мы почтим память великого русского кинорежиссера, почетного гражданина Железноводска Станислава Говорухина. В его честь будут организованы киновечера, где жители и гости нашего курорта смогут посмотреть фильмы Станислава Сергеевича под открытым небом и послушать киноконцерт, основанный на музыке, которая звучала в его кинокартинах", - приводятся в сообщении слова главы города-курорта Евгения Моисеева.

Отмечается, что большой киномарафон, на котором также покажут многосерийный фильм "Место встречи изменить нельзя", пройдет на ставропольском курорте на Феррум-площади в Курортном парке.

В прошлом году на "Говорухинских днях" в Железноводске состоялось открытие выставки картин, написанных Говорухиным.

Станислав Говорухин - советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель. Дважды избирался депутатом Госдумы от Кавказских Минеральных Вод, участвовал в жизни Ставропольского края, помогал сохранять памятники культуры. При его поддержке были спасены от разрушения дом Алябьева в Пятигорске, Пушкинская галерея в Железноводске.

В 1995 году Говорухину было присвоено звание почетного гражданина Железноводска, жители города также вышли с инициативой назвать городской парк его именем. Говорухин скончался 14 июня 2018 года.