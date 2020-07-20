Медики из других стран хотят пройти реабилитацию в Дагестане в рамках акции "Слава врачам"

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. Медицинские работники из США, Австрии, Израиля и других стран изъявили желание пройти бесплатную реабилитацию в рамках акции "Слава врачам" в Дагестане. Об этом в понедельник ТАСС сообщил гендиректор научно-оздоровительного комплекса (НОК) "Журавли", профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Магомед Магомедов.

Расположенный на берегу Каспия НОК "Журавли" в Махачкале проводит акцию "Слава врачам" по бесплатной реабилитации медработников, боровшихся с коронавирусом.

"Нам звонят врачи, наши земляки, из Нью-Джерси, Лос-Анджелеса, Чикаго, Донецка, Белоруссии, Израиля и Австрии, которые там боролись с коронавирусом, и просят включить их в программу реабилитации. Мы рады, что наша скромная акция получила такое распространение. И, конечно, в силу своих возможностей будем оказывать помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал Магомедов.

По его словам, заявки иностранных медработников уже приняты. "Ждем, когда они смогут прибыть к нам, надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - отметил собеседник агентства.

В начале июля в Дагестане стартовала акция "Слава врачам", в рамках которой медики проходят реабилитацию по группам примерно в 60 человек из разных больниц Дагестана и других регионов страны. Ранее Магомедов сообщал, что всего в рамках акции планируется принять около 600 медиков, а при необходимости еще больше. По его словам, комплекс нацелен на внедрение современных научных разработок, технологий в оздоровление и формирование здорового образа жизни, и поэтому основной акцент сделан на здоровое питание и гидропроцедуры, в том числе с использованием морской воды.

Кроме отдыха на берегу Каспия с участием медиков планируется обсудить и актуальные проблемы здравоохранения, связанные с борьбой с новым коронавирусом, а также попытаться разработать программу лечения пациентов с коронавируса и реабилитации уже переболевших им.