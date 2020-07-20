Дмитрий Беспалов назначен ректором СКФУ

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении ректором Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сроком на пять лет Дмитрия Беспалова, который временно исполнял обязанности ректора вуза с ноября 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Беспалова Дмитрия Николаевича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" сроком на 5 лет", - говорится в распоряжении.

С 2017 по ноябрь 2019 года Беспалов занимал должность проректора в Дальневосточном федеральном университете, в ноябре 2019 года был назначен врио ректора СКФУ.

Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. В вузе создано девять институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске. С момента основания и до августа 2019 года ректором была Алина Левитская. Затем в течение трех месяцев врио ректора была Ирина Соловьева.