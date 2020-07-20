Городские службы Ульяновска устранили подтопления улиц после сильного ливня

ТАСС, 20 июля. Городские службы завершили откачку воды с дорог и дворов Ульяновска после сильного ливня, прошедшего 19 июля, а также провели очистку ливнеприемных колодцев от бытового мусора. Сейчас власти оценивают ущерб от протечки кровель многоквартирных домов, чтобы компенсировать его собственникам жилья, сообщили в понедельник на официальном портале администрации города.
Сильный ливень прошел накануне в воскресенье в Ульяновске. Жители города опубликовали в социальных сетях фото и видео последствий стихии, на которых видно, что в разных частях города затопило дворы и улицы, местами автомобили почти наполовину погрузились в воду на дорогах и парковках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Небольшой дождь в очередной раз показал огромную проблему нашего города – ливневые канализации не справляются с осадками. ⠀ Сегодня со всех районов города поступили тревожные сообщения, особенно много их было из Засвияжья. В результате дождя оказались затоплены улицы и дворы (Октябрьская, Полбина, Московское шоссе и тд.). Хотя осадков выпало не столь много, страшно представить, что будет, если пройдет ливень посильнее. ⠀ Депутатский корпус ежегодно при формировании бюджета обращает внимание на строку - «Строительство и содержание ливневой канализации». Так, в этом году из регионального бюджета на их строительство выделено порядка 25 млн. рублей. Но руководство Управления дорожного хозяйства до сих пор не обеспечило заключение контракта. Складывается впечатление, что данный вопрос для чиновников не очень важен. ⠀ ❗️Завтра обязательно встречусь с новым руководством Управления, чтобы потребовать скорейшего решения данного вопроса. ⠀ Все жалобы и выявленные случаи подтопления переданы в МБУ «Дорремстрой» для отработки специальной техникой. ⠀ #Ульяновск #УГД #73Регион #Засвияжье #Ульяновск73 #УльяновскНовости #ulsk73 #ulnow
"Как сообщил директор МБУ "Дорремстрой" Владимир Чумуркин, в 2:20 (01:20 мск) 20 июля специалисты учреждения завершили откачку воды с заниженных участков дорог. Бригады ливневщиков вручную и при помощи каналопромывочных машин прочищали ливнеприемные колодцы в случае, если они засорялись бытовым мусором", - говорится в сообщении.
В администрации уточняют, что сейчас специалисты Центра управления городом составляют акты о протечках кровли в многоквартирных домах, чтобы в дальнейшем управляющие организации компенсировали ущерб собственникам жилья. "По состоянию на утро 20 июля зафиксировано семь таких фактов. Также в Центр управления городом поступило 33 заявки на подтопления улиц, их отработка проверяется", - отмечается в сообщении.