Городские службы Ульяновска устранили подтопления улиц после сильного ливня

ТАСС, 20 июля. Городские службы завершили откачку воды с дорог и дворов Ульяновска после сильного ливня, прошедшего 19 июля, а также провели очистку ливнеприемных колодцев от бытового мусора. Сейчас власти оценивают ущерб от протечки кровель многоквартирных домов, чтобы компенсировать его собственникам жилья, сообщили в понедельник на официальном портале администрации города.

Сильный ливень прошел накануне в воскресенье в Ульяновске. Жители города опубликовали в социальных сетях фото и видео последствий стихии, на которых видно, что в разных частях города затопило дворы и улицы, местами автомобили почти наполовину погрузились в воду на дорогах и парковках.