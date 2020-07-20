Квартиры 26 ветеранам Великой Отечественной войны отремонтировали в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополя с начала 2020 года провели ремонт в квартирах 26 ветеранов Великой Отечественной войны, на это было направлено более 2 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"В 2020 году сделан ремонт в квартирах и домовладениях 26 ветеранов Великой Отечественной войны на сумму более 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2012 года в крае такая поддержка оказывается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников войны, а с прошлого года право на нее получили и труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Помощь однократная, на условиях софинансирования.

По данным пресс-службы, 70% сметной стоимости ремонтных работ, но не более 100 тыс. рублей, оплачивается за счет средств краевого бюджета, оставшаяся часть - личными средствами ветеранов. Они могут отремонтировать жилые помещения, принадлежащие им на праве собственности не менее 5 лет. Исключение составляют участники и инвалиды Великой Отечественной войны, не являющиеся собственниками жилья, но постоянно проживающие в них не менее 5 лет.

Сообщается, что с начала реализации программы в краевой столице более 400 ветеранов смогли улучшить жилищные условия и сделать ремонт с привлечением соцподдержки. В 2019 году в рамках оказания адресной социальной помощи в Ставрополе было отремонтировано 50 квартир.