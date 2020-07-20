В регионы Поволжья на смену аномальной жаре пришли дожди и грозы

ТАСС, 20 июля. Аномально жаркая погода, державшаяся последние несколько недель в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), сменилась легкой прохладой, дождями и грозами, этому поспособствовал волновой циклон. Исключение - Оренбургская область, здесь продолжают главенствовать южные потоки со стороны Казахстана, грозы и небольшие дожди возможны местами, но столбик термометра будет держаться на отметке 30 градусов и выше. Об этом ТАСС в понедельник сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня погоду будет обуславливать циклон, везде в среднем и верхнем Поволжье будет облачно, дождливо. Волновой циклон, который придет, сейчас образуется в районе Ижевска, а сместится на запад, северо-запад [Поволжья], и в районе между Казанью и Кировом в верхнем и среднем Поволжье этот циклон будет кружить завтра и оказывать влияние на погоду. В послеполуденные часы пройдут грозовые дожди практически во всех регионах Поволжья. В Оренбурге небольшие дожди только в субботу, там теплый воздух, южные потоки из Казахстана тянутся", - сказал он.

В Пермском крае температура воздуха накануне понизилась с 35 градусов до 28-30. ГУ МЧС России по Пермскому краю разослало сообщения о том, что в понедельник и вторник в регионе ожидаются сильный ливень, крупный град, гроза и ветер скоростью 15-20 метров в секунду.

Влияние волнового циклона сохранится в конце недели в верхнем и среднем Поволжье, в Предуралье. Так, например, в Башкирии в понедельник возможен град, а в среду и четверг пройдут сильные продолжительные дожди с порывистым ветром и грозами, аналогичная ситуация и в соседней Удмуртии, где уже с утра устраняют последствия непогоды, к примеру, в одном из районов Ижевска под напором воды частично разрушилась ливневка. "Последствия стихии устраняются силами ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, управляющих компаний. Дождевые потоки выносили мусор, грунт, песок на проезжую часть, за ночь дорожные службы собрали около 8 тыс. тонн мусора и более 20 тыс. тонн смета, эта работа продолжается", - написал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице "Вконтакте".

Из-за дождя пострадали улицы правого берега Волги в Ульяновске - на Октябрьской, Промышленной, Полбина, Локомотивной и других произошел потоп: местами на дорогах и парковках автомобили ушли под воду. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа Саранск, в столице Мордовии коммунальные службы продолжают устранять последствия шквалистого ветра, который обрушился на город еще на прошлой неделе и повредил более 250 деревьев, 15 домов, более 20 остановок транспорта и семь участков газопровода.

По словам Синенкова, сильные дожди во вторник также пройдут в Нижнем Новгороде, где выпадет "существенное количество осадков". до 20-33 мм, а прекратятся они лишь ближе к выходным дням. Температура воздуха не поднимется выше 22 градусов. Кратковременные дожди могут пройти в Казани и Пензе, где температура воздуха будет в пределах 20-25 градусов. В конце недели на фоне повышения атмосферного давления дождей станет меньше, осадков могут не ждать жители Самары, Саратова, Ульяновска, Саранска, Татарстана, Пензы, Нижнего Новгорода.

Пожароопасная обстановка сохраняется

Несмотря на снижение температуры, дожди и грозы, пожароопасная обстановка в регионах ПФО сохраняется. В Чувашии, где в ближайшие три дня прогнозируется 20-25 градусов тепла и небольшие осадки, объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность. В Кировской области также ожидается четвертый класс пожарной опасности. В Оренбургской области, где аномально жаркая погода продлится до 22 июля, сохраняется пятый чрезвычайный класс пожарной опасности. Здесь с 16 июля продолжают действовать три лесных пожара - на площади около 550 га в Ташлинском районе, а также на территории национального парка "Бузулукский бор", очаги локализовали. В лесном фонде Башкирии, где действует несколько природных пожаров, прогнозируется второй, местами четвертый и пятый классы пожароопасности. По словам министра лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова, только за прошедшую неделю зарегистрировали порядка 60 лесных пожаров на общей площади более 1,5 тыс. га, причиной которых стали сухие грозы. "Такого количества пожаров за единицу времени не наблюдалось с 2010 года, когда возникло 608 пожаров на площади 11, 6 тыс. га", - сказал он в понедельник на оперативном совещании в кабмине региона.

В Саратовской области, где воздух в понедельник прогреется до 31 градуса, существует вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров, а также возгорания сухой растительности.