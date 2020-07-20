Фотоконкурс "Кавказ без границ" для фотографов Северного Кавказа начал прием заявок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Прием заявок начался на онлайн-фотоконкурс "Кавказ без границ" для живущих или родившихся на Северном Кавказе фотографов, который продлится до 14 августа. Об этом в понедельник сообщили организаторы мероприятия.

"Фотоконкурс "Кавказ без границ" начал прием заявок. Конкурс проходит в онлайн-формате на сайте "Это Кавказ". Цель фотоконкурса - объединить талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа, а также познакомить жителей и гостей России с богатством культурно-исторического наследия и красотой региона", - говорится в сообщении.

Участником конкурса может стать любой желающий старше 18 лет, если он родился или живет на Северном Кавказе. Для этого необходимо направить фотографии, а также заявку на участие в конкурсе по электронной почте photo2020@tass.ru. Конкурсные материалы принимаются до 14 августа 2020 года. Для участия в специальной номинации от портала "Это Кавказ" необходимо опубликовать в Instagram фотографию, отметить портал "Это Кавказ" (@etokavkaz) и поставить хэштег конкурса #Кавказбезграниц.

В конкурсе представлены такие номинации, как: "Люди", "Город", "Село", "Пейзаж", "Спорт", "Душа Кавказа", "Кухня", "С высоты птичьего полета", "Мобильная фотография" и специальная номинация от портала "Это Кавказ". Лучшие работы будут опубликованы в аккаунте портала - именно из их числа подписчики выберут победителя. Кроме того, победители фотоконкурса примут участие в торжественном открытии фотовыставки в Москве, а их работы увидят жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мурманска и Ростова-на-Дону.

В состав членов жюри вошли руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, фотограф, телеведущий, организатор экстремальных экспедиций Сергей Доля, фотограф, участник проекта Russian Explorers Магомед Шапиев, фотограф, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Евгений Шивцов, фотограф, троекратный победитель медиаконкурса "Кавказ.Doc" Ренат Урусов, фотограф, автор проекта "Открывая Аланию" Михаил Гассиев, портретный фотограф, ведущая на "Русское радио Пятигорск" Ольга Дрепа, а также фотограф и основатель фотопроекта "Открытый Кавказ" Абдуллах Берсаев.

Узнать подробнее о темах конкурсных работ, технических требованиях, а также получить заявку на участие и другую более подробную информацию можно на официальном сайте конкурса: https://photo2020.etokavkaz.ru. Фотоконкурс "Кавказ без границ" проводится агентством ТАСС и Минэкономразвития РФ при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".