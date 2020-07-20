Аграрии Чечни планируют собрать рекордный урожай зерновых в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Аграрии Чеченской Республики планируют в 2020 году собрать рекордный за последние 10 лет урожай зерновых, перевыполнив индикатор госпрограммы по валовому сбору, который составляет 415 тыс. т. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"При сохранении уровня средней урожайности в ходе уборки сельхозтоваропроизводители республики смогут перевыполнить индикатор госпрограммы по валовому сбору, который составляет 415 тыс. т на текущий год. Показатель по урожайности и валу можно назвать рекордным, даже если сравнивать данные показатели за последние 10 лет", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в 12 районах республики уже убрано 97,2 тыс. га, или более 55% площадей. "Средняя урожайность в ходе уборки по агропромышленному комплексу составила 29,6 ц/га, что больше уровня прошлого года на 82%. С убранной площади сельхозтоваропрозводители республики сумели собрать более 288 тыс. т зерна, что более чем в три раза больше показателя предыдущего года за аналогичный период", - добавили в ведомстве.

В 2019 году показатели по урожайности и валовому сбору в регионе были значительно ниже из-за продолжительной засухи.