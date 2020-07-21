Власти Камчатки выделили 10 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты медикам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Краевой резерв Камчатки пополнят средствами индивидуальной защиты для медиков полуострова на общую сумму в 10 млн рублей, сообщил в телеграм-канале оперативного штаба врио заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский во вторник.

"Порядка 10 млн рублей выделено для того, чтобы пополнить резерв Камчатского края средствами индивидуальной защиты. Для того, чтобы был неснижаемый запас. Каждое медучреждение сегодня самостоятельно закупает необходимые средства защиты для своих сотрудников. Но там, где бывают сбои, а сбои бывают, можно взять СИЗы из краевого резерва или медицинского склада Минздрава", - написал Василевский.

Среднесуточные темпы прироста инфицированных на Камчатке пока остаются на уровне около 1,2 %, что превышает средние российские показатели. Регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по числу заразившихся на 100 тыс. населения, количество зараженных превысило три тысячи человек. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное количество медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом. В настоящее время на полуострове работают медики из Москвы, Хабаровска и Владивостока.