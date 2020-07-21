Сахалин получил более 153 млн рублей для доплаты классным руководителям

ТАСС, 21 июля. Учителя в Сахалинской области с начала учебного года будут ежемесячно получать дополнительную надбавку за классное руководство. Из федерального бюджета на доплату для 2,5 тыс. педагогов уже выделено более 153 млн рублей, сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального правительства.

"Новая федеральная ежемесячная доплата для педагогов вводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 сентября - с начала очередного учебного года. Ее размер на Сахалине и Курилах будет выше, чем в большинстве регионов страны - вместо 5 тысяч рублей с учетом северных надбавок вознаграждение составит от 9,5 до 14 тыс. рублей. Необходимая сумма из федерального бюджета уже доведена региону, на доплаты выделено свыше 153 млн рублей", - говорится в сообщении.

Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева отметила, что классный руководитель выполняет серьезный объем работы, которая с учебным процессом напрямую не связана. "Именно поэтому такая деятельность поощряется дополнительно", - отметила Киктева. В Сахалинской области системой оплаты труда сейчас предусмотрена доплата за классное руководство в размере до 31% от оклада. При максимальной заполняемости класса размер выплаты в городской школе составляет свыше 8 тыс. рублей, в сельской - более 10 тыс.

С нового учебного года, с учетом президентского поощрения, ежемесячная сумма надбавки составит от 17,5 до 28 тысяч рублей, в зависимости от места работы учителя.

Президент РФ в послании к Федеральному собранию подчеркивал, что доплата классным руководителям во всех регионах будет начисляться из федерального бюджета, с сохранением выплат, которые полагались педагогам до введения дополнительной меры поддержки.