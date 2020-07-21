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На Камчатке подписали закон о снижении транспортного налога на автомобили старше 10 лет

В среднем налог уменьшили на 30%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Камчатского края во вторник единогласно поддержали принятие закона о снижении транспортного налога для автомобилей старше 10 лет - таких на Камчатке около 80%, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого парламента.

"Мы все поддержали законопроект о снижении транспортного налога на автомобили старше 10 лет. В среднем налог снижен на 30%, самое существенное снижение коснется владельцев мощных старых внедорожников. На Камчатке в основном подержанный автопарк, у основной массы населения транспорт уже с длительным сроком эксплуатации. Еще отрадно, что многодетные семьи теперь полностью освобождены от транспортного налога на один автомобиль - раньше действовало ограничение, им приходилось платить налог, если мощность автомобиля превышала 250 лошадиных сил. Сейчас эта несправедливость ликвидирована. Мы понимаем, что в многодетной семье рациональнее иметь именно большие мощные автомобили. Также полностью освобождаются от уплаты транспортного налога владельцы электромобилей", - цитирует председателя краевого парламента Валерия Раенко пресс-служба.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что инициатором внесения законопроекта о снижении транспортного налога стал врио губернатора Камчатки Владимир Солодов. В настоящий момент на сайте руководства региона любой желающий может рассчитать размер транспортного налога на свой автомобиль с помощью онлайн-калькулятора.

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