Университет в Приморье первым на Дальнем Востоке внедрил в обучение виртуальную реальность

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ) первым на Дальнем Востоке внедрил в обучение специализированную платформу виртуальной реальности (VR). В интерактивном режиме студенты будут отрабатывать практические навыки, сообщается во вторник на сайте правительства Приморского края.

"Тихоокеанский государственный медицинский университет стал первым дальневосточным университетом, где развернута и внедрена специализированная медицинская платформа в пространстве виртуальной реальности. Теперь получать и отрабатывать практические навыки студенты могут в интерактивном режиме", - говорится в сообщении.

В ТГМУ отметили, что апробация VR-платформы для медицинских университетов MedVR началась в марте, теперь университет начал использовать ее в штатном режиме. Система сама оценивает работу учащегося и при необходимости дает подсказки и делает замечания.

"Учитывая реалии нынешнего времени, эпидемиологическую обстановку, мы интегрировали медицинский VR-тренажер в цифровой формат обучения. Сегодня в интерактивном режиме студенты могут получать и отрабатывать практические навыки", - сказал ректор ТГМУ, профессор Валентин Шуматов.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости довести целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям почти до 100%. Он предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям: по специальности "Лечебное дело" - целевыми станут 70% бюджетных мест, по специальности "Педиатрия" - 75%.