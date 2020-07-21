В школах Камчатки с 1 сентября организуют бесплатное питание для младшеклассников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края во вторник приняли ряд законов, которые позволят школам полуострова приступить к организации бесплатного горячего питания для учащихся младших классов уже в наступающем учебном году, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого парламента.

"Мы идем на опережение. Камчатский край в числе немногих регионов страны с нового учебного года начинает предоставлять всем ученикам начальных классов бесплатное горячее питание. Конечно, это потребует дополнительных средств из бюджета нашего края. На 2020 год пока предусмотрены порядка 40 млн рублей. Есть вероятность, что в ближайшее время будет принято решение, что большую часть финансирования возьмет на себя федеральный бюджет. Сегодня мы приняли законы о методике расчета краевой субсидии муниципалитетам на эти цели, а также передали районам полномочия по обеспечению детей в начальной школе горячим питанием", - цитирует председателя краевого парламента Валерия Раенко пресс-служба.

В 114 школах Камчатского края в начальных классах обучаются более 15 тысяч детей. Из них около 6 тысяч являются льготниками и получают двухразовое бесплатное горячее питание. Питание остальных младшеклассников оплачивали родители.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.