В 50 больницах Приморья до конца года проведут ремонт и оптимизацию работы сотрудников

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Ремонт и оптимизация работы медицинских сотрудников завершится до конца года в 48 медучреждениях Приморья. В пресс-службе регионального Минздрава во вторник сообщили ТАСС, что кроме внешнего благоустройства и перепланировки помещений в поликлиниках стандартизируют работу персонала.

"К программе "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" до конца года присоединятся 48 детских и взрослых медицинских учреждений по всему краю. Программа предполагает не только качественный ремонт, изменение планировочных решений и создание зон отдыха пациентов. В комплексные изменения войдет и обустройство рабочих мест врачей, чтобы все необходимое для работы находилось на расстоянии вытянутой руки. Это избавит медика от необходимости ходить по кабинету за различными бланками и сократит время ожидания пациента", - сообщили в министерстве.

Удобнее станет и навигация, для удобства пациентов будут обновлены вывески и маршрутизация, которая укажет, где находятся необходимые кабинеты.

Программа "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" является частью нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется потратить более 1,7 трлн рублей.