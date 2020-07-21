Волонтеры приступили к обследованию мест боев подземного гарнизона Аджимушкая в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Волонтеры "Поискового движения России" из нескольких регионов России в рамках проекта "Вахта Памяти" приступили к обследованию мест боев подземного гарнизона в каменоломнях поселка Аджимушкай под Керчью в восточной части Крымского полуострова, сообщила ТАСС сопредседатель ОНФ и ответственный секретарь движения Елена Цунаева.

"Волонтеры приступили к работе по обследованию каменоломен. Работать планируем и в Малых и Центральных Аджимушкайских каменоломнях. Наша задача - тотальное обследование всей территории, поиск останков погибших защитников подземного гарнизона, а также документов, которые помогут восстановить эпизоды обороны, установить имена бойцов и командиров", - сообщила Цунаева.

По ее словам, это 49-я экспедиция в каменоломни Аджимушкая. Всего на месте будет работать около 50 волонтеров из Республики Крым, Ростовской, Астраханской, Тамбовской, Тюменской, Кировской и Самарской областей, Чеченской республики, Ханты-Мансийского автономного округа, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга. Экспедиция будет работать в Крыму до 4 августа.

Аджимушкайские каменоломни стали местом последних боев защитников Крыма в 1942 году. После поражения советских войск на Керченском полуострове и поспешной эвакуации части сил Крымского фронта отряды прикрытия остались на рубежах у поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности для борьбы на поверхности и не имея приказа на отход, бойцы и командиры спустились под землю, создав мощные, хорошо организованные очаги сопротивления. Сформированный в каменоломнях гарнизон насчитывал, по разным данным, от 5 до 15 тыс. человек и продолжал борьбу еще почти полгода.

Без срока давности

В этом году Крым стал одним из основных регионов для реализации проекта "Без срока давности". Его цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. 13 мая 2020 года Верховный суд Крыма разрешил возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове в годы Великой Отечественной войны.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой советским войскам удалось захватить плацдармы неподалеку от города Керчь. Эльтигенский плацдарм удержать не удалось, зато северо-восточнее города советские войска вели боевые действия до апреля. В ноябре 1943 года удалось "закупорить" немецко-румынские войска в Крыму, перекрыв Перекопский перешеек и захватив плацдармы южнее Сиваша. Крымская операция, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.