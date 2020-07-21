Бюст в память о первой участвовавшей в войне летчице из Якутии установили в ее родном селе

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Бюст в честь первой летчицы из Якутии Веры Захаровой, принимавшей участие в Великой Отечественной войне, установили в ее родном селе Дельгей Олекминского района республики. Торжественное открытие бюста состоится в сентябре, сообщил ТАСС во вторник представитель администрации Дельгейского наслега (сельского поселения).

"Вера Кирилловна Захарова родилась в селе Дельгей, она была первой летчицей из Якутии во времена Великой Отечественной войны, также прошло недавно ее 100-летие. В связи с этим мы решили установить бюст на аллее. Бюст уже установлен, но торжественное открытие состоится 2 сентября, дата была перенесена с учетом пандемии коронавируса", - сказал представитель администрации.

Деньги на бюст собрали администрация наслега и власти Олекминского района. Как сообщается на официальном сайте района, в конце прошлого года была достигнута договоренность с якутским скульптором Николаем Чоччасовым о создании памятника.

Вера Захарова родилась 12 июля 1920 года. В 1943 году попала в 141-й отдельный санитарный авиаполк I Белорусского фронта города Сарны. Совершила 180 боевых вылетов, ее крылатый санитар По-2 спас около двухсот раненых. 7 августа 1944 года при выполнении задания была ранена при минометном обстреле и оказалась в плену. В январе 1945 года лагерь военнопленных был освобожден советской армией. Пройдя все проверки органами СМЕРШ, Захарова разыскала свой полк и продолжила полеты. Кроме Украины и Белоруссии, облетала Польшу и Германию до Берлина.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск, особенно отличились меткие стрелки.

В честь празднования в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент РФ Владимир Путин объявил его Годом памяти и славы.