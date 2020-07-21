Большинство путевок на ловлю чавычи в реках Камчатки отдадут местным жителям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Количество путевок на вылов чавычи при организации любительского рыболовства в ходе лососевой путины в 2020 году для жителей Камчатки существенно увеличится, сообщается на сайте краевого правительства.

Жители полуострова неоднократно обращались к врио главы региона Владимиру Солодову с просьбой решить вопрос организации спортивного и любительского рыболовства на Камчатке: из-за того, что основная часть путевок на вылов чавычи через коммерческие фирмы уходила туристам из других регионов, камчатцам разрешений на вылов не хватало.

"Принято решение рекомендовать организациям спортивного и любительского рыболовства обеспечить распределение путевок в соотношении 85% - жителям Камчатки, 15% - приезжим туристам. Кроме того, планируется по договоренности с КамчатНИРО увеличить количество путевок на 1 000 за счет сокращения вылова в научно-исследовательских целях. Но чтобы путевок хватило всем желающим, скорее всего, придется ограничить разрешенное к вылову количество до одного-трех "хвостов" за сезон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что профильные министерства начнут популяризацию среди жителей экологического подхода к рыбалке по принципу "поймал - отпустил". Солодов также высказал мнение, что в перспективе региону необходимо перейти на выдачу электронных путевок - это, по его словам, позволит сделать процесс выдачи разрешений прозрачным.

Сейчас стоимость путевки на вылов одного "хвоста" чавычи на Камчатке - 350 рублей. Добыча этого вида лосося ведется в Усть-Камчатском и Соболевском муниципальных районах.