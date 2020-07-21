Более 200 граждан Азербайджана отправились на родину через границу с РФ в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Группа граждан Азербайджана из 250 человек отравилась на родину через организованный для них специальный коридор на российско-азербайджанской границе, закрытой из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС во вторник министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Очередные 250 граждан Азербайджана, находившиеся в пункте временного размещения граждан соседнего государства около села Куллар в Дербентском районе, сегодня отправились домой, все прошло в штатном режиме", - сказал Муслимов.

По его словам, также отправки домой ожидают еще около 400 человек. "Работа по их возвращению на родину продолжится, отправка очередной группы планируется предварительно на следующей неделе", - сказал собеседник агентства.

Ранее представители властей Дагестана и Азербайджана договорились об увеличении числа азербайджанцев, возвращающихся на родину через государственную границу. Президент России Владимир Путин 30 июня поддержал идею оставить полевой лагерь МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане еще на один месяц.