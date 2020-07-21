Участник первого строительства на Эльбрусе в 83 года готовится к восхождению на вершину

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии (КБР) Рамазан Джаппуев, участник строительства первых объектов на высшей точке Европы горе Эльбрус (высота 5642 м. над уровнем моря) готовится к восхождению на ее вершину, сообщили во вторник в пресс-службе АО "Курорт Эльбрус".

"Взойти на Эльбрус в возрасте 83 лет решил Рамазан Джаппуев - уроженец и житель поселка Эльбрус, один из первопроходцев, построивших первые туристические и инфраструктурные объекты Приэльбрусья. Освоение горы Чегет, Терскол и склонов Эльбруса в 1960-х годах - работа отважной команды горных строителей, в числе которых работал и Рамазан Джаппуев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свое восхождение он посвящает памяти коллег, выполнявших сложнейшие и опасные работы, заложившие основу современных курортов. Восхождение запланировано на 24 июля.