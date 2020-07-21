Власти Архангельской области выделили 12,8 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области выделили 12,8 млн рублей на выплату компенсаций пострадавшим от паводка в этом году. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Выделено еще 12,8 млн рублей из резервного фонда правительства области. Общая сумма составила 16,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров, деньги перечислят в бюджеты Вельского, Мезенского, Няндомского, Пинежского и Устьянского районов, завершивших подготовку документов на предоставление средств из областного бюджета.

"На оказание помощи пострадавшим от весеннего паводка жителям Вельского района выделено 4,775 млн рублей, жителям Мезенского района - 1,335 млн рублей, жителям Няндомского района - 1,855 млн рублей, Устьянского - 1,74 млн рублей. В Пинежский район направлено 3,125 тысячи рублей, при этом 80 тысяч рублей из этой суммы составят выплаты гражданам, пострадавшим от пожара жилого дома в поселке Пинега, который произошел в апреле этого года", - сказал Уваров на заседании правительства региона.

Суммы включают в себя выплаты по единовременной материальной помощи и компенсации за частичную и полную утрату имущества первой необходимости.

В ходе затяжного паводка весной в Архангельской области затопило дома и дороги в ряде районов. Например, в Вельском районе, где пострадали 218 домов и объекты экономики, общий объем убытков составил почти 20,7 млн рублей. Всего в регионе в этом году из-за половодья затопило более 180 участков дорог, что намного больше, чем во время паводков в предыдущие 10 лет. Ущерб областным дорогам составил около 52 млн рублей.