{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Петербурга объявил о сокращении штатов городских органов власти

По мнению Александра Беглова, это сэкономит средства горожан, а также повысит эффективность работы государственного аппарата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует сократить штаты органов государственной власти в городе для экономии средств. Об этом он сказал во вторник на заседании городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного.

"Мы должны экономить деньги - это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций", - процитировала Беглова пресс-служба.

По сообщению пресс-службы, он также отметил, что "сокращение штатов приведет не только к экономии средств, но и к повышению эффективности работы государственного аппарата".

Масштабы сокращений в Смольном пока не озвучили.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
В Северной Осетии восемь выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 2 496 человек
Читать полностью