Губернатор Петербурга объявил о сокращении штатов городских органов власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует сократить штаты органов государственной власти в городе для экономии средств. Об этом он сказал во вторник на заседании городского правительства, сообщила пресс-служба Смольного.

"Мы должны экономить деньги - это деньги наших горожан. Поэтому поручаю вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций", - процитировала Беглова пресс-служба.

По сообщению пресс-службы, он также отметил, что "сокращение штатов приведет не только к экономии средств, но и к повышению эффективности работы государственного аппарата".

Масштабы сокращений в Смольном пока не озвучили.