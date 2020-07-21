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И.о. мэра Анапы стал Вячеслав Вовк

Ранее он занимал должность заместителя главы городской администрации

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Исполняющим обязанности главы Анапы после отставки мэра Юрия Полякова стал замглавы администрации Вячеслав Вовк, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации Анапы.

Ранее во вторник городские депутаты приняли отставку Полякова. Накануне он принял решение покинуть пост по собственному желанию.

"Исполняющим обязанности главы города-курорта Анапа назначен заместитель главы Вячеслав Вовк, курирующий вопросы внутренней политики", - сообщили в пресс-службе.

Вовк был назначен на должность заместителя главы Анапы в 2018 году.

Накануне глава региона Вениамин Кондратьев посетил Анапу с рабочим визитом, в городе были выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, туда был направлена комиссия во главе с вице-губернатором Краснодарского края Василием Швецом для урегулирования ситуации. Кондратьев назвал случившееся недоработкой местных властей, которые, по его словам, не нашли баланса при соблюдении градостроительных норм.

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