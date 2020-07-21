Участники проекта, посвященного 75-летию Победы, побывают в местах боевой славы в КБР

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Участники международного проекта межнационального согласия "Маяки дружбы. День Победы - один на всех", приуроченного 75-летию Великой Победы, посетят места боевой славы Кабардино-Балкарии (КБР) и примут участие в поисковых работах в местах захоронений советских солдат. Акция началась в регионе 21 июля, сообщил ТАСС во вторник начальник отдела министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей региона Мурат Рахаев.

"Участники акции приехали к нам 20 июля, сегодня они выехали в Терский район на Курпские высоты и ведут поисковые работы в местах, где проходило знаковое сражение во время Великой Отечественной войны, с ними работают местные поисковики. Приехали 16 человек, студенты из Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, участвуют в акции и ребята из КБР, есть иностранные граждане - представители Казахстана и Узбекистана", - рассказал Рахаев.

В среду участники проекта выезжают в Малгобек и Владикавказ, так как в проекте участвуют Северная Осетия и Ингушетия, где тоже будут проводиться поисковые работы. "В третий день они посетят Приэльбрусье и на канатке поднимутся на станцию "Мир", посетят Музей обороны Приэльбрусья - самый высокогорный в мире музей (расположен на высоте 3,5 тыс. м над уровнем моря), возложат цветы на мемориальном комплексе в Терсколе, где перезахоронены солдаты, оборонявшие Приэльбрусье. После этого будет небольшая обзорная экскурсия по Нальчику с посещением мест воинской славы", - добавил он.

Состоится также круглый стол с участием представителей ветеранских, общественных организаций, молодежных и волонтерских движений Кабардино-Балкарии, молодых людей познакомят со страницами боевой славы региона.

Проект "Маяки дружбы. День Победы - один на всех" - это международная волонтерская экспедиция в регионы России на места ожесточенных сражений 1941-1945 годов. В рамках экспедиции волонтеры в составе поисковых отрядов будут облагораживать мемориалы, памятные места и братские могилы, проводить встречи с общественностью, ветеранами и СМИ, знакомиться с регионами - участниками проекта.

Отряд из 75 человек, сформированный из российских и иностранных добровольцев (студентов российских вузов), активистов движения "Маяки дружбы" 20 июля отправились в Псков, Ржев, Калининград, Волгоград и Нальчик, завершится проект 26 июля. Он организован Федеральным агентством по делам национальностей, межрегиональным движением за межнациональное согласие "Маяки дружбы" и Центросоюзом Российской Федерации.