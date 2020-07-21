Минэкономразвития: "Архыз" в новом летнем сезоне сделает упор на индивидуальный туризм

ЧЕРКЕССК, 21 июля. /ТАСС/. Курорт "Архыз" в летнем курортном сезоне будет делать упор на развитие индивидуального туризма. На курорте подготовлены пешие маршруты для небольших групп туристов, сообщили во вторник в Министерстве экономического развития РФ.

"В новом летнем сезоне курорт делает упор на развитие индивидуального туризма. Разработаны пешие походы по горным склонам для небольших групп отдыхающих и семей с детьми. Самый ожидаемый туристами поход - легендарный советский пеший маршрут от Архыза до Красной Поляны, рассчитанный на восемь дней", - рассказали в министерстве.

Ранее Карачаево-Черкесия перешла на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, после чего объекты туристической индустрии региона, в том числе курорт "Архыз", возобновили свою работу. На территории туристического комплекса открылись гостиницы, кафе и рестораны, стал доступен подъем по канатной дороге. Тарифы на пользование канатными дорогами остаются на уровне прошлого года, для участников горных походов действует специальный тариф.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в местах общего пользования действует масочный режим, должно соблюдаться социальное дистанцирование, проводится дезинфекция всех поверхностей, в кабинках на канатных дорогах могут присутствовать только два человека.

"Архыз" уникален тем, что способен удовлетворить запросы как подготовленного туриста, так и того, кто впервые приехал в горы. Он сочетает возможности отдыха среди дикой природы Северного Кавказа с комфортом европейского уровня. Сегодня при активном участии Минэкономразвития России рост курорта продолжается - строятся сразу две канатные дороги и несколько новых трасс, ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами, идет перезагрузка взаимоотношений с резидентами", - сказал первый замминистра экономического развития Михаил Бабич, которого цитирует пресс-служба.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.