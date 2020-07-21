Загрузка санаториев в августе в Железноводске составит почти 100%

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Бронирование мест в санаториях Железноводска (Ставропольский край) на август превышает 2 тыс. заявок, здравницы будут заполнены почти полностью. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"На сегодняшний день у нас официально отдыхают более 2 тысяч туристов из 9 регионов России, а уже к концу месяца загрузка наших санаториев составит почти 100%. Аналогичная картина бронирования и на август", - рассказал глава города Евгений Моисеев, слова которого приводит пресс-служба.

По его информации, большинство здравниц в городе-курорте уже активно принимают туристов и отпускают лечебные процедуры.

Мэр муниципалитета подчеркнул, что Железноводск также набирает популярность, как курорт для выходного дня. "Учитывая статистику, которую выводят цифровые датчики учета минеральной воды, известно, что за прошедшие выходные с пятницы по воскресенье, Железноводск посетили более 7 тысяч человек", - сказал Моисеев.

Работа курортной отрасли и объектов туристской инфраструктуры в Ставропольском крае была приостановлена в связи с распространением в России и мире коронавируса с конца марта 2020 года. С 1 июня 2020 года в связи со стабилизацией обстановки в регионе смогли начать работу санатории, имеющие медицинские лицензии. Позже были открыты курортные парки, при соблюдении мер профилактики возобновляют работу бюветы с минеральной водой и питьевые галереи.