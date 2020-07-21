В Ингушетии очистят более 10 км берегов рек Сунжа и Асса

МАГАС, 21 июля. /ТАСС/. Экоактивисты Ингушетии примут участие в уборке более 10 км береговых линий рек Сунжа и Асса в рамках акции "Вода России". Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

"С 3 по 5 августа в Ингушетии в рамках реализации проекта "Эколокация" и всероссийской акции "Вода России" пройдет очередная экологическая акция по очистке берегов рек Сунжа и Асса. Общая протяженность территории составит более 10 км. Целью трехдневного субботника является поддержание санитарного порядка на берегах рек Ингушетии, развитие общественной активности и формирование бережного отношения граждан к природе", - отметили в пресс-службе.

По словам и. о. министра экологического ведомства Магомеда Евлоева, загрязнение прибрежной полосы бытовым мусором после кемпингов и пикников является настоящей экологической бедой в регионе. "Отдыхающие оставляют за собой пакеты, пищевые отходы, стеклянные и пластиковые бутылки, соответственно, красивейшие места начинают задыхаться от мусорного коллапса и становятся опасными для человека", - приводит пресс-служба слова Евлоева.

В июне в санитарной уборке берегов рек Ингушетии приняли участие 1 500 человек, собрано порядка 2 000 мешков мусора.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.