В Карачаево-Черкесии к 2022 году отремонтируют дамбу, подмытую паводками на 70%

ЧЕРКЕССК, 21 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт четырехкилометровой дамбы в Черкесске Карачаево-Черкесии, которая на 70% подмыта паводками, планируется завершить к концу 2021 года. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе мэрии города.

По территории Карачаево-Черкесии протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук.

"В Черкесске в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг" и государственной программы КЧР "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике" ведется капитальный ремонт четырех участков дамбы на правом берегу реки Кубань", - сообщили в пресс-службе, добавив, что ремонт гидротехнического сооружения планируется завершить в декабре 2021 года.

Дамба была построена в 1980 году, ее общая протяженность составляет 3,8 тыс. метров, высота варьируется от 4 до 8 метров. Основной участок дамбы был смыт во время наводнения в 2002 году, после чего она была частично восстановлена. На сегодняшний день в результате ежегодных паводков дамба подмыта на 70%.

"В непосредственной близости с рекой находятся дачные участки, жилые дома, территория парка культуры и отдыха "Зеленый остров". Для предотвращения возможных затоплений было принято решение провести комплексный капитальный ремонт четырех участков дамбы от автомобильного моста "Черкесск - Псыж" до железнодорожного моста "Невинномысск - Черкесск", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, в текущем году также планируется завершить строительство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук, продолжить капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Джегута в ауле Кызыл-Кала и ауле Джегута, на реке Уруп в станице Преградной, на реке Аксаут в станице Кардоникской. На притоках реки Джегута в районе аулов Кызыл-Кала, Джегута и Новая Джегута и на реке Малый Зеленчук в районе аула Али-Бердуковский, в районе аула Икон-Халк будут проведены руслоочистительные и дноукрепительные работы общей протяженностью 3,8 км.