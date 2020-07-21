В Ингушетии планируют готовить молодежь для службы в Военно-морском флоте

МАГАС, 21 июля. /ТАСС/. Допризывную молодежь в Ингушетии планируют обучать для службы в Военно-морском флоте. Об этом сообщил во вторник глава республики Махмуда-Али Калиматов на встрече с председателем регионального отделения ДОСААФ в Ростовской области Александром Красниковым.

"Нахожу уместным уже в ближайшей перспективе рассмотреть подготовку материально-технической базы и тренерского состава с целью обучения допризывной молодежи для службы в Военно-морском флоте. В 2017 году Черноморский флот пополнился малым ракетным кораблем "Ингушетия". Было очень приятно, что на нем служит ингушский моряк. Это направление надо усилить", - сказал Калиматов.

Красников рассказал руководителю субъекта, что на текущий момент самым востребованным направлением остается подготовка водителей транспортных средств различных категорий. Глава Ингушетии подчеркнул необходимость изменения подхода к информационной работе.

"Надо, чтобы люди знали о преимуществах, которые могут получить молодые люди, если до службы в Вооруженных силах успеют пройти подготовку в автошколах ДОСААФ. К примеру, приобретенная профессия водителя грузовых машин сможет пригодиться допризывнику и в гражданской жизни. Если еще и учитывать, что обучение военно-учетной специальности производится за счет Министерства обороны России, - это очень хорошая возможность для молодых людей, которую нельзя упускать", - сказал глава региона.

В ходе осенней призывной кампании в 2019 году на военную службу из республики направили 120 человек, из них 45 - водители категории "С".