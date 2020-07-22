Турфирмы в Амурской области впервые начали предлагать бизнес-туры по тайге

ТАСС, 22 июля. Первый тур в тайгу для бизнесменов с восхождением на хребет Тукурингра, наблюдением за восходом солнца и йогой организуют в Амурской области, сообщило в среду министерство экономического развития и внешних связей региона.

"Новое направление появилось на одном из самых востребованных северных маршрутов [в Амурской области]. В августе амурская компания ведет в горы первый бизнес-тур. Восхождение на Тукурингру на этот раз будет сопровождаться мастер-классами и коуч-сессиями. А войти в состав группы приглашают руководителей организаций, собственников бизнеса, специалистов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, такой тур в регионе организуют впервые. Из-за действующих ограничений в группу набирают десять человек. С каждым предварительно проводят подробное интервью, чтобы определить цели и ожидания участников бизнес-похода, который состоится с 20 по 23 августа.

"Маршрут проходит по территории Зейского заповедника и организован при непосредственном участии специалистов охраняемой природной территории. В первый день группа пройдет 6,5 км до горного приюта "Банный". На следующий день - наблюдение за восходом солнца, йога и трекинг по хребту Тукурингра. Для людей, все время занятых развитием своего дела, это отличная возможность вырваться, сменить картинку и при этом разобраться в себе, заняться личностным развитием", - приводятся в сообщении словам руководителя агентства путешествий "Неизвестная Земля" Андрея Давыдюка.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.