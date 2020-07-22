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В Приморье по требованию прокуратуры подняли полузатонувший эсминец в заливе Находка

Владельца судна обязали очистить акваторию от загрязнения, которое произошло в результате ЧП

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Металло-перерабатывающий завод "Аскона" по представлению прокуратуры поднял наполовину затонувший в заливе Находка эсминец, сообщили ТАСС во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В мае 2020 года миноносец доставили в бухту Козьмина для утилизации, где частично затонул на левый борт. Возле него зафиксировали загрязнение нефтепродуктами.

"По представлению природоохранного прокурора предприятие осуществило подъем наполовину затонувшего в бухте Козьмина эскадренного миноносца", - сообщил представитель ведомства.

Также владелец корабля обязан очистить акваторию от загрязнения, вызванного происшествием. Продолжается административное расследование, которое проводит дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В водоемах на Дальнем Востоке за многие годы затонуло более тысячи судов. Затонувшие корабли встречаются в водах рядом с Сахалином, Камчаткой, Хабаровским краем, Магаданской областью. В феврале вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать закон, обязывающий собственников затонувших судов поднимать их или платить за их подъем, так как они создают опасность для навигации, ухудшают экологию.

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