Строительство аэродрома в Северо-Курильске планируется завершить в ноябре

ТАСС, 22 июля. Строительство аэродрома в городе Северо-Курильск на острове Парамушир планируется завершить в ноябре. Об этом во время прямого эфира с губернатором Сахалинской области сообщил глава регионального министерства транспорта Валерий Спиченко.

"Как вы знаете, в Северо-Курильске ведется строительство взлетно-посадочной полосы для выполнения полетов на самолетах. После завершения строительства мы организуем полеты на самолетах. Строительство аэродрома планируется [завершить] в ноябре. Мы планируем, что самолет полетит в следующем году, в этом году мы вертолетное сообщение усилим частотностью и регулярностью", - сказал министр транспорта региона.

Он добавил, что по поручению главы Сахалинской области в августе откроется постоянное транспортное сообщение Северо-Курильска с Камчаткой.

Северо-Курильск связан с материком только вертолетным сообщением, которое имеет несколько организационных особенностей, и теплоходом "Гипанис", которому периодически требуется ремонт.

Развивать авиасообщение на Дальнем Востоке, где оно особенно важно, планируется в рамках проекта дальневосточной авиакомпании. Внести предложения о создании такого перевозчика поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года. Минвостокразвития, Минтранс РФ и власти регионов прорабатывают маршрутную сетку и определяют необходимое финансирование.