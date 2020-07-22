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В Кабардино-Балкарии 31 июля объявлен выходным днем из-за празднования Курбан-байрама

Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Выходной объявлен в Кабардино-Балкарии (КБР) 31 июля в связи с праздником Курбан-байрам. Соответствующий указ подписал глава республики Казбек Коков.

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"В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого с 31 июля по 2 августа 2020 года, постановляю: объявить 31 июля 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем", - отмечается в документе.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.

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