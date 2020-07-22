Бухты на Чукотке очистят от пяти тысяч тонн металлолома в 2020 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Подрядные организации на Чукотке приступили к утилизации затопленных судов в бухтах полуострова, а также к очистке от металлолома сопок, территории тундры и населенных пунктов округа. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология", написал на своей странице в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин.

Проблема с вывозом металлолома на Чукотке существует несколько десятилетий: в советские годы топливо на полуостров завозили в бочках, которые до сих пор складированы в промышленных зонах. Так как на Чукотке нет ни одного предприятия по переработке вторчермета, власти вывозят его в соседние дальневосточные регионы.

"ООО "Метал" утилизирует затопленные суда, оставшиеся в районе 7-го причала в Анадыре, и складированные с советских времен антенны на сопке Михаила. Это не только улучшает вид, но и несет практическую пользу: суда смогут безопаснее причаливать, а на сопке Михаила появляется возможность обустроить качественную горнолыжную базу. Металлолом сортируют, отправляют на разделку и упаковывают в контейнеры. После этого груз вывозится на переплавку или утилизацию. До конца навигации планируем убрать до 200-250 контейнеров металлолома - около пяти тысяч тонн. Реализация нацпроекта "Экология" позволяет очистить не только Анадырь, но и Певек ", - написал Копин.

Ранее в департаменте природных ресурсов и экологии округа ТАСС поясняли, что ржавые бочки и другой металлолом, которые раньше складировали в тундре, наносят урон животному миру полуострова: нередко об их острые края режутся северные олени. Всего, по подсчетам экологов, на Чукотке осталось около 200 тыс. старых бочек, которые власти округа планируют вывезти в течение пяти лет.

В 2019 году президент России Владимир Путин, выступая на заседании Арктического совета, назвал экологическую угрозу главной в Арктике и отметил, что в связи с возможным экономическим освоением арктической зоны эти риски возрастают. Глава государства добавил, что Россия реализует проекты в Арктике на основе самых современных экологических стандартов, и эта работа будет продолжена.

Национальный проект "Экология" - один из национальных проектов в России на период с 2019-го по 2024 год. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.