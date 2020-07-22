На Ставрополье выплаты на детей от трех до семи лет получили более 36 тыс. семей

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет на Ставрополье получили более 36,3 тыс. семей. Всего выплачено 1,3 млрд рублей, сообщило в среду управление по информационной политике аппарата правительства края.

"Органы социальной защиты населения региона продолжают выплаты на детей от трех до семи лет. По данным Министерства труда и социальной защиты Ставропольского края, ежемесячную выплату в размере 4 921,5 рублей на каждого ребенка получили более 36 300 ставропольских семей на 47 209 детей. Общая сумма выплат составила 1 млрд 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявлений на получение выплаты начался с 15 мая и идет в плановом режиме. Подать заявление можно до 31 декабря как по предварительной записи в органах соцзащиты и многофункциональных центрах, так и через портал госуслуг, а также посредством почтового отправления.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от трех до семи лет включительно, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. Правительство России на эти цели выделит в поддержку регионам из федерального бюджета почти 105 млрд рублей.