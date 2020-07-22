В Вологодской области приступили к расширению участка самой загруженной трассы А-114

ВОЛОГДА, 22 июля. /ТАСС/. Подрядчики начали подготовку к расширению участка самой загруженной и аварийной в Вологодской области федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога. Стоимость работ по расширению участка в 20 км от развязки на стацию Дикая до поворота на деревню Стризнево составит 10 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Вологодской области.

Реконструкция трассы ведется за счет федеральных средств по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в августе 2019 года во время встречи с губернатором области Олегом Кувшинниковым.

"К подготовительным работам по расширению до четырех полос движения 20-километрового участка федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога приступила подрядная организация. Расчистка полосы отвода от растительности ведется от развязки на станцию Дикая до поворота на деревню Стризнево. Стоимость работ, выполняемых по поручению президента РФ, составит более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, для региона трасса А-114 - это стратегически важный объект, транспортный поток здесь достигает 40 тыс. автомобилей в сутки, "они идут плотно друг за другом, не имея возможности для маневрирования". "Ежегодно здесь происходят десятки смертельных ДТП. Расширение трассы позволит значительно снизить аварийность и сохранить жизни вологжан", - сказал Кувшинников.

Участок трассы от разворота на Дикую до Стризнево, с 14-го по 35-й км, расширят вдвое до четырех полос движения с отбойником посередине дороги. В марте этого года заключен контракт между ФКУ "Упрдор "Холмогоры" и компанией "ВАД", в мае выдано разрешение на проведение строительно-монтажных работ. По словам главного инженера Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова, дорога будет иметь первую категорию и соответствовать европейским стандартам, станет комфортной и безопасной для движения. "В этом году произведем рекультивацию полосы отвода, валку деревьев, корчевку пней, начнем выкуп земельных участков", - сказал Кудряшов.

Автодорога А-114 соединяет Вологодскую и Ленинградскую области, а также крупнейшие города региона - Вологду и Череповец. Протяженность трассы по территории Вологодской области составляет 124 км. Ранее были расширены до четырех полос два участка - 10 км на выезде из Вологды и в обратном направлении - 8 км на подъезде к Череповцу. Сейчас ведется также проектирование работ по реконструкции участка трассы с 85-го по 115-й км, от отворота на аэропорт Череповец до Шексны. Одновременно с этим ведутся работы на трассе в Шекснинском районе: на участке с 79-го по 85-й км автодороги реконструируют мост через реку Шексну, он тоже станет четырехполосным. Ведется строительство путепровода-развязки перед заездом на мост со стороны Вологды и расширение до четырех полос еще 2,6 км автодороги.