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Электронную карту памятников Великой Отечественной войны создадут в Карачаево-Черкесии

Она будет готова к 1 сентября 2020 года

ЧЕРКЕССК, 22 июля. /ТАСС/. Оцифровка памятников и мемориалов Великой Отечественной войны будет проведена в Карачаево-Черкесии к сентябрю в рамках проекта "Историческая память", сообщили в среду в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"К 1 сентября 2020 года в Карачаево-Черкесии будет готова электронная карта, которую составляют с помощью оцифровки памятников и военно-мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что работа проводится в рамках федерального партийного проекта "Историческая память". В реализации проекта участвуют патриотические общественные организации.

Ранее сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии проведут реконструкцию музея-памятника "Защитникам перевалов Кавказа" в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" до конца 2024 года. На обновление музея-памятника направят более 20 млн рублей. Всего на территории республики находятся 326 объектов, посвященных Великой Отечественной войне.

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