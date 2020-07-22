Новый комплекс зданий Суворовского училища откроется в Северной Осетии к 1 сентября

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Новые корпуса Суворовского военного училища на 560 человек откроются во Владикавказе к 1 сентября. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"С 1 сентября 320 воспитанников начнут обучение в стенах нового довузовского образовательного учреждения Минобороны РФ", - отмечается в сообщении.

Проинспектировать строительство учебного заведения сегодня прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, после завершения строительства всех объектов училища в нем будут проходить обучение 560 суворовцев.