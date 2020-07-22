На Ставрополье до конца 2020 года в многоэтажках заменят более 400 лифтов

ПЯТИГОРСК, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 400 новых лифтов заменят старые, срок эксплуатации которых превысил 30 лет, до конца 2020 года в 155 многоквартирных домах Ставрополья, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства края.

"До конца года в крае подлежат замене 437 подъемников в 155 многоквартирных домах (МКД): в 144 "многоэтажках" работы проводит Фонд капитального ремонта, в 11 установкой лифтового оборудования собственники занимаются самостоятельно", - говорится в сообщении.

По данным управления, уже прошли замену и сданы в эксплуатацию 46 новых лифтов, 68 ждут разрешения на пуск. Строительно-монтажные работы ведутся в 114 МКД Ставрополя, Георгиевска, Ессентуков, Железноводска, Минеральных Вод, Лермонтова, Пятигорска, Кисловодска, Невинномысска, Нефтекумска, Буденновска и пос. Солнечнодольска Изобильненского городского округа.

"Демонтаж старого лифта начинается только при наличии необходимых комплектующих для нового подъемника. Приемка лифтов осуществляется специалистами Ростехнадзора, а разрешение на запуск выдается при условии абсолютной безопасности оборудования. В целом установка нового лифта занимает около 90 дней", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что краевой проект по ускоренной замене старых лифтов стартовал в прошлом году по поручению губернатора Владимира Владимирова. В общей сложности за 2019 и 2020 годы планируется заменить 658 лифтов, срок эксплуатации которых превысил 30 лет.