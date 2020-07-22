Во Владикавказе планируется вывоз 370 тыс. т отходов с остановленного завода "Электроцинк"

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Более 370 тыс. т отходов планируется вывезти в этом году с территории завода "Электроцинк" (входит в холдинг "Уральская горно-металлургическая компания", УГМК), остановленного после пожара в цехе электролиза в 2018 году. Об этом говорится в годовом отчете компании.

"На 2020 год запланирована отгрузка клинкера (промышленных отходов - прим. ТАСС) на СФ АО "УГОК" в количестве 360 тыс. т и 10 тыс. 139 т на Урупский ГОК", - говорится в сообщении.

Отгрузка лежалого клинкера на перерабатывающие предприятия УГМК начата в еще 2019 году. Тогда было отгружено 29 тыс. 682 т на Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК" и на Урупский ГОК.

Всего на территории завода остается более 1,5 млн т отходов.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия.

После пожара в одном из цехов завода в 2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.