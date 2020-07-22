Массовые мероприятия и медицинские осмотры разрешат в КБР после снятия ограничений

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) приняли решение перейти к третьему этапу снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Так, с 23 июля в регионе можно будет проводить массовые мероприятия с участием не более 50 человек, а с 27 июля возобновятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Соответствующий указ подписал глава региона Казбек Коков.

"Установить, что проведение на территории Кабардино-Балкарской Республики массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, зрелищных, возможно при условии соблюдения участниками дистанции до других граждан не менее 1 метра, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и предельной численности участников не более 50 человек", - говорится в документе.

Кроме того, с 27 июля возобновится проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп населения, в связи с чем глава региона поручил организовать информирование граждан об условиях и сроках проведения соответствующих осмотров.

Снимается ограничение на проведение торжественных, развлекательных, культурных, спортивных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, оказание соответствующих услуг в местах массового посещения граждан, в том числе в парках, ТРЦ и на аттракционах. Возобновляется работа гостиниц и иных объектов размещения граждан в курортных районах, объектов розничной торговли, общественного питания, театров, кинотеатров, иных развлекательных и досуговых заведений, организаций, предоставляющих дошкольное образование, осуществляющих спортивную подготовку, букмекерских контор.

Вместе с тем, принято решение продлить до 9 августа срок действия режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

По последним данным, в регионе за все время выявлено 5 839 случаев заражения коронавирусом, при этом 5 333 пациентов выздоровели. Умерли 64 человека.